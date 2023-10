Infortunio Neymar, la FIFA dovrà pagare un risarcimento all’Al-Hilal

Sono ore molto delicate per Neymar, calciatore attualmente all'Al-Hilal e uscito infortunato dalla sfida tra Brasile e Uruguay. Non un semplice infortunio per l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain, ma una rottura del legamento crociato e del menisco. Una situazione difficile per il calciatore, nuovamente alle prese con un grave infortunio che ancora una volta potrebbe ostacolare in maniera importante la carriera. Chiaramente, si tratta di una perdita importante anche per l'Al-Hilal, club che in estate ha scelto di investire molto sulla stella brasiliana. Adesso, dopo il grave infortunio che lo terrà per diverso tempo lontano dal calcio, la FIFA dovrà risarcire il club della Saudi Pro League. Il motivo? Tutto scritto nel regolamento dell'ordine europeo. Come spiegato, l'associazione dovrà pagare il club saudita per ogni giorno di assenza una volta superati i 28 giorni di inattività a causa dell'infortunio rimediato con la nazionale verdeoro. Tutto ciò, fino a quando il calciatore non sarà dichiarato guarito dal punto di vista clinico. Secondo questo programma, e come stabilito dalla FIFA, "i club saranno risarciti, in una certa misura, se i loro calciatori professionisti subiscono infortuni a causa di un incidente mentre giocano con le rappresentative delle squadre senior in partite giocate nelle date che compaiono nel calendario internazionale. di partite per il periodo fino al 31 dicembre 2026".