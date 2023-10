Suarez, ufficiale l’addio anticipato al Gremio: prende corpo l’idea Inter Miami

L'avventura di Luis Suarez in Brasile è ai titoli di coda. 'El Pistolero' infatti non rispetterà il contratto firmato con il Gremio a fine 2022, la cui scadenza era fissata il 31 dicembre 2024 e lascerà il club di Porto Alegre al termine dell'attuale stagione.

"Luis non resterà con noi, se ne andrà alla fine dell’anno. Ci mancherà tanto perché è un giocatore insostituibile, per me è stato un enorme privilegio poter lavorare per lui” le parole dell'ex attaccante della Roma, tornato nel 2022 sulla panchina del club con il quale ha raccolto le maggiori soddisfazioni da giocatore (Libertadores e Intercontinentale vinte nel 1983) e poi da allenatore, con una Libertadores nel 2017 e tre campionati Gaucho, l’ultimo dei quali proprio nel 2023 anche grazie al contributo di Suarez, autore di sette gol in 12 partite disputate, compreso quello decisivo realizzato nella finale di ritorno contro il Caxias.