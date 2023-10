Suarez-Inter Miami, c’è già l’accordo. Martino: “È parte del nuovo progetto”

Luis Suarez si ricongiungerà a Lionel Messi la prossima stagione. Almeno questa è la sensazione. Perché il trasferimento non è ancora ufficiale, ma poco importa perché tutte le direzioni convergono in quella direzione, ormai l'unica rimasta dopo la separazione annunciata tra l'uruguaiano ed il Gremio. La conferma arriva dallo stesso allenatore dell' Inter Miami , il "Tata" Martino, che mettendo nel mirino la prossima stagione ha affermato di avere in serbo un progetto che comprende anche il pistolero.

TRASFERIMENTO: "Ufficialmente nessuno ci ha detto nulla, quindi prendete tutto con le pinze. Ma nella nostra analisi della prossima stagione e delle esigenze che potremmo avere, abbiamo in serbo anche progetto con Luis e uno senza di lui. Quindi quando arriverà il momento e quando sarà definito il futuro di Suarez, ci faremo trovare pronti e prenderemo la decisione giusta" ha detto il "Tata" Martino in conferenza stampa. Il trasferimento a Miami di Luis Suarez è stato a lungo chiacchierato la scorsa estate, conclusosi poi in un nulla di fatto. Ma l'uruguaiano ha tanto insistito per giocare a fianco di Lionel Messi e questo dicembre lascerà il Gremio. Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale.