Jankto si ferma: “Devo prendermi cura della mia salute”

Come conseguenza di questa vicenda, il giocatore, via social, ha affermato di volersi prendere una pausa per pensare a se stesso ed in particolare alla sua salute mentale. Negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo anno si sono accumulate così tante cose intorno a me che è meglio rallentare e pensare alla propria salute. Dall’età di 18 anni, tutta la mia vita ruota intorno al calcio. Mi ha dato tanto, mi ha tolto qualcosa e a volte mi ha anche dato lezioni. Non è stato il miglior anno sportivo per me ma ho sempre dato priorità ai risultati del club. Sono triste che la mia salute e il mio stato mentale non mi consentano di continuare la ricerca del titolo e della coppa", ha detto Jankto.