Juventus, anche dall’Inghilterra piovono conferme su Sancho. Lo United…

Alla ricerca di interessanti opportunità di mercato per l'imminente finestra invernale, la Juventus può sognare in maniera concreta Jadon Sancho, calciatore da mesi ai margini del Manchester United dopo il litigio con l'allenatore dei Red Devils, l'ex Ajax Erik Ten Hag.

Come riportato in Inghilterra da Mirror ed ESPN, il Manchester United - durante il mercato di gennaio - intende privarsi di Sancho, anche a un prezzo assolutamente vantaggioso. Secondo quanto raccontato dai tabloid britannici, il Manchester United sarebbe dunque disposto a chiedere molto meno rispetto agli 85 milioni di euro spesi nel 2021 per strappare l'ex City al Borussia Dortmund, sperando nell'interesse di numerosi club. Come noto, tra le società che hanno messo nel mirino il calciatore inglese c'è la Juventus che, però, prenderebbe il calciatore solamente con la formula del prestito. Inoltre, il club bianconero - per poter accogliere il calciatore alla Continassa - chiederebbe anche una divisione economica dell'ingaggio del calciatore al Manchester United. Una situazione certamente difficile al momento, ma non impossibile vista la forte volontà dei Red Devils di cedere al più presto l'esterno inglese, con cui il rapporto con l'allenatore Erik Ten Hag sembra ormai essere irrecuperabile.