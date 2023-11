Kane bomber “senza casa”: la cifra-shock già spesa per l’albergo a Monaco

Chissà se per la prossima estate Harry avrà però trovato casa in Germania. Per il momento, infatti, il centravanti continua a vivere in un lussuoso hotel di Monaco di Baviera, non avendo ancora trovato una dimora che soddisfacesse sé e il resto della famiglia, composto dalla moglie Katie e dai quattro figli della coppia, l'ultimo dei quali nato proprio lo scorso agosto.