Kane, dall’Inghilterra smentiscono la clausola per il Tottenham. La verità

Fa ancora discutere il trasferimento di Harry Kane al Bayern Monaco. O, più in particolare, il possibile ritorno dell'attaccante inglese al Tottenham che proprio quest'estate ha deciso di lasciare. Nei giorni scorsi ne aveva parlato il presidente degli Spurs, Daniel Levy, accennando ad una "clausola di riacquisto" e aprendo alla possibilità di un rientro imminente. Niente di più falso secondo alcuni media inglesi. Perché i londinesi vanterebbero di un semplice diritto di prelazione nel caso il centravanti decidesse di lasciare Monaco di Baviera. Dunque, in caso d'addio, la priorità sarà proprio Londra ma sempre sotto la volontà di Harry Kane. In ogni caso, le cose vanno alla grande al Bayern e una separazione non è certo in programma al momento.