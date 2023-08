Bayern Monaco, Kane il più costoso di sempre poi un francese

Il Bayern Monaco per Kane ha pagato 100 milioni. Per la porta, Kepa del Chelsea è in pole

Il mercato del BayernMonaco continua e si delinea su una duplice corsia. Una si è concretizzata con l'arrivo di Kane dal Tottenham, l'altra riguarda la porta, visto che Manuel Neuer è ancora infortunato. I bavaresi per l'inglese hanno chiuso per 100 milioni di euro. Kane è l'acquisto più costoso nei 60 anni di storia della Bundesliga, davanti all'ex difensore del Bayern Lucas Hernández (80 milioni). Kane firmerà un contratto quinquennale con il club di Monaco di Baviera. Per quanto riguarda la porta, invece, il nome in pole pare essere quello di Kepa Arrizabalaga. Il portiere è in uscita dal Chelsea ed ha grandi prospettive di miglioramento. Visto l'addio di Sommer, può essere un ottimo investimento come momentaneo rimpiazzo di Neuer per poi scalare a secondo del tedesco.