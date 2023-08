Kane si è stufato: deadline al Bayern Monaco fissata

Ancora pochi giorni di tempo per stabilire il suo futuro: Kane vuole fare chiarezza entro il weekend.

La telenovela dell'estate di Harry Kane è ormai giunta agli sgoccioli. O almeno così sembra. Infatti, secondo quanto raccontato dal Daily Mail , l'attaccante del Tottenham avrebbe posto una deadline entro la quale il Bayern Monaco e gli Spurs dovranno trovare un accordo per la sua cessione in Baviera.

L'inglese, entro quella data, fissata per questa domenica, vuole conoscere il proprio destino. Kane vuole risolvere il tutto entro la fine della settimana, quando comincerà la Premier League, ed è stato chiaro con le parti chiamate in causa: o entro domenica il Bayern Monaco troverà un accordo totale con il Tottenham o anche la prossima stagione il capitano dell'Inghilterra resterà al New White Hart Lane con la maglia degli Spurs.