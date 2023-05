Klopp, il consiglio dell’ex giocatore: “Dica a Salah di buttarsi più spesso”

Troppi pochi calci piazziati a favore del Liverpool ? Non c'è problema, l'ex giocatore anche del West Ham Frank McAvennie ha il "consiglio" giusto per i Reds e per Jurgen Klopp .

Parlando a Football Insider, l'ex giocatore ha sottolineando come per risolvere la tematica dei pochi calci piazzati a favore, il manager tedesco dovrebbe fare due chiacchiere con Mohamed Salah e spingerlo a... cadere più spesso.

Passando poi ai pochi calci piazzati assegnati in stagione ai Reds: "Salah spesso rimane in piedi quando viene toccato, mentre molti giocatori probabilmente cadrebbero. Forse Klopp dovrebbe parlargli e dirgli di cadere più spesso. Penso che il problema di Salah in questo caso sia che sta troppo in piedi, ma è un grande giocatore".