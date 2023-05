Koulibaly ‘corteggia’ Neymar: “Tra i migliori. Per fermarlo bisogna…”

Il difensore del Chelsea ha parlato delle doti del brasiliano del Psg che nelle ultime settimane è stato accostato anche al club di Londra.

Si tratta solo di parole al miele per un collega ma viste le recenti indiscrezioni che vorrebbero Neymar lontano dal Psg con la possibilità di una firma col Chelsea, alcune frasi di Kalidou Koulibaly non possono che essere lette anche in ottica mercato.

Il difensore ex Napoli, ora in Blues, ha parlato del brasiliano elogiando le sue doti e spiegando anche in che modo è possibile provare a fermarlo quando è in possesso palla.

A GOAL, Koulibaly ha detto: "Ho conosciuto Neymar giocando contro il Psg. Cosa posso dire di lui? Beh, sicuramente che è tra i migliori giocatori al mondo. Lui è molto bravo quando ha la palla tra i piedi: ha grande qualità e un ottimo dribbling. Come si ferma? Beh, è molto difficile portargli via la palla quindi sai che ti può superare sempre. Bisogna cercare di dargli solo una via dove andare e costringerlo a muoversi nella direzione che vuoi tu".

E chissà che un giorno il brasiliano non possa trovarsi a giocare per la stessa squadra del senegalese. Siamo sicuri che l'ex Napoli approverebbe...