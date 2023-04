Liverpool, Klopp: “Darwin Nunez? Diverso dagli altri ma il suo inglese…”

In vista del match di campionato del suo Liverpool contro il Nottingham Forest, Jurgen Klopp ha parlato della sfida ma anche della sua squadra con particolari passaggi su Salah e anche Darwin Nunez . Proprio sull'attaccante dell'Uruguay, il mister ha voluto spendere qualche parola in più per sottolineare come sia difficile giudicare la sua prima stagione in Reds considerando le tante difficoltà vissute dall'intero gruppo.

DIVERSO - "Darwin ha senza dubbio un pacchetto di doti e caratteristiche diverso da tutti gli altri giocatori e questo è un'ottima cosa per il Liverpool. Lui è davvero tosto ed è una macchina. Ha segnato comunque un bel bottino di gol in questa stagione. Ma non giudichiamolo per questa annata d'esordio dove ha bisogno di adattamento. Il suo inglese non è molto buono, per non dire inesistente", ha spiegato Klopp le cui parole sono riprese dal sito ufficiale del Liverpool. "Non è neppure il miglior modo di esordire in una stagione difficile per tutti. Ma va bene lo stesso, il nostro è un progetto a lungo termine con lui. Ad ogni modo siamo sulla strada giusta per fare bene e migliorare".