Lamine Yamal conteso da Spagna e Marocco: la mossa degli africani

Secondo quanto riportato dai media infatti, la nazionale nordafricana può sfruttare l'assenza del calciatore nelle partite contro Scozia e Norvegia, in quanto - per essere considerato non più idoneo ad altre nazioni ad eccezione della Spagna - il calciatore dovrebbe giocare un'altra partita con la nazionale della Roja. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, la Federazione del Marocco sarebbe dunque disposta a sfruttare questa occasione e sarebbe intenzionata a usare il suo libretto degli assegni per convincere Lamine Yamal a ripensare al suo futuro in nazionale. Si legge infatti, di come la squadra maghrebina "vuole fare della giovane stella blaugrana, appena 16enne, la grande attrazione della squadra con l'orizzonte ancora lontano del Mondiale 2030 , al quale Lamine arriverebbe a 23 anni". Un piano difficile quello messo in atto dai marocchini, che tenteranno in ogni modo di convincere Yamal a vestire la maglia della nazionale nordafricana.