Laporta ammette: “Una strana sensazione vedere Messi all’Inter Miami”

Ancora sul ritorno in blaugrana dell'argentino ormai mancato: "Era molto vicino. Dovevamo gestire la nostra situazione di fair play finanziario, quindi avevamo bisogno di tempo. Alla fine abbiamo raggiunto un accordo con LaLiga che ci ha autorizzato ad inserirlo in rosa. Ma Leo veniva da una situazione a Parigi in cui era molto sotto pressione. Suo padre mi ha detto che aveva bisogno di un posto dove non sarebbe stato sotto pressione e al Barca non sarebbe stato così".