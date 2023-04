Leeds-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Monday Night di Premier League oggi alle 21. Leeds e Liverpool si daranno battaglia in campionato.

Leeds-Liverpool in campo oggi alle 21 per il Monday Night della Premier League. La gara del massimo campionato inglese è valida per la 31esima giornata e vedrà senza dubbio grande spettacolo tra le due formazioni.

Leeds-Liverpool, le ultime 16° posto in classifica con 29 punti per i padroni di casa del Leeds che potranno contare su Bamford ma anche sull'italiano Willy Gnonto in attacco. Saranno soprattutto loro due a cercare di mettere pressione alla difesa avversaria.

Rivali, quelli del Liverpool, che si affideranno certamente a Salah con Nunez e Gakpo probabili compagni di reparto. Per i Reds, 8a posizione in classifica a quota 44 punti a -6 dall’ultimo posto valido per la zona Europa. Ad Alisson il compito di respingere gli attacchi e proteggere la porta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Leeds e Liverpool si giocherà, come detto, oggi lunedì 17 aprile 2023 alle ore 21 per la sfida di campionato di Premier League. La partita sarà visibile in diretta tv e in live streaming.

Gli appassionati di calcio inglese potranno seguire la sfida grazie a Sky, previo abbonamento. Nel detttaglio su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

LEEDS (4-4-2): Meslier, Ayling, Koch, Struijk, Firpo; Harrison, McKennie, Adams, Sinisterra; Bamford, Gnonto. Allenatore: Javi Gracia

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson; J. Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Gakpo. Allenatore: Jurgen Klopp