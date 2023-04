Liverpool, Klopp e il sogno Bellingham: “Se un bambino chiede una Ferrari…”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Leeds di lunedì in campionato, il manager tedesco ha spiegato: "Non ho niente da dire al riguardo. Non si tratta di lui, ma non capisco mai perché parliamo di cose che non possiamo avere".

"Sinceramente lo ripeto: non possiamo comprare sei giocatori in un'estate e per giunta ognuno dei quali del valore di 100 milioni di sterline. Devi capire cosa puoi fare e poi lavorarci sopra. Non siamo bambini... Quando a un bambino di 5 anni chiedi cosa vuole per Natale e ti dice una Ferrari diresti che è troppo costosa e non puoi prenderla e guidarla. Ripeto, facciamo di tutto per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno e ciò che vogliamo, ma ci sono momenti in cui dobbiamo accettare e farci da parte", le parole di Klopp che sembrano quasi di rassegnazione in merito alla trattativa per il calciatore.