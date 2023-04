L’ex giocatore Jallet: “Cristiano Ronaldo sta rovinando la sua reputazione”

Cristiano Ronaldo fa sempre più discutere. Anche gli ex calciatori che stanno vedendo le sue ultime gesta, non certo super positive, con l'Al Nassr.

A parlare di questa situazione che sta vivendo il fuoriclasse portoghese in Arabia Saudita è stato a Canal + è Christophe Jallet, ex calciatore francese.

In modo particolare Jallet si è soffermato sulle reazioni di Ronaldo ai cori dei tifosi pro Messi: "Il suo comportamento è inaccettabile e danneggia la sua reputazione. È diventato oggetto di odio, non è bello vedere certe reazioni".

Dubbi anche sul perché CR7 abbia scelto di andare in Arabia piuttosto che in un'altra squadra, magari in Europa:"È una leggenda dello sport e ora sta rovinando tutto. Avrei preferito rivederlo di nuovo allo Sporting, non capisco perché abbia fatto questa scelta", ha sottolineato l'ex anche del Psg.