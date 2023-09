FIFA The Best, Ancelotti ironizza su Vinicius: “Esclusione? Ha pianto per ore”

Non solo la lista dei candidati alla vittoria finale del Pallone d'Oro. Come riportato dalla Spagna infatti, a fare rumore è stato anche il premio FIFA The Best, trofeo per cui - dalla lista dei possibili vincitori - è stato escluso Vinicius, calciatore brasiliano del Real Madrid. Assenza curiosa quella dell'esterno offensivo dei "Blancos", di cui ha parlato in maniera ironica Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia della sfida alla Real Sociedad. "Ha pianto per tre o quattro ore in spogliatoio" - ha dichiarato un divertito Ancelotti, smorzando sul nascere le polemiche intorno all'ambito trofeo FIFA.