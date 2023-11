Lione, Aulas: “Classifica? Non siamo abituati a questa situazione”

Jean-Aulas Aulas è tornato a parlare. Il presidente del Lione, infatti, ha parlato nelle scorse ore ai microfoni del portale francese "Ouest-France". In quest'occasione, Aulas ha analizzato il momento della squadra allenata da Fabio Grosso, reduce dalla prima vittoria in Ligue 1 (0-1 in casa del Rennes) ma ancora nei bassi fondi della classifica. Una situazione chiaramente complessa e preoccupante quella in cui vive il prestigioso club francese, abituato a lottare per ben altri obiettivi ma che, già a novembre, ha difficoltà a giocarsi la salvezza fino a questo momento. Sull'argomento, Jean-Aulas Aulas ha spiegato: "Come tutti i tifosi stiamo soffrendo enormemente. Non siamo abituati a trovarci in questa situazione" - ribadisce il presidente del Lione. Sull'importante successo nella casa del Rennes, il primo stagionale, Aulas dichiara: "La vittoria ridà voglia, speranza ai tifosi e, ne sono certo, una volontà incredibile ai giocatori e all'allenatore. Siamo in una situazione di pericolo. Il management? Si metterà in discussione per trovare le giuste soluzioni" - ha concluso il presidente del Lione, club che si augura di uscire al più presto dalla brutta situazione in cui attualmente vive in Ligue 1.