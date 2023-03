Liverpool, Klopp ammette: “Addio Firmino? Sono rimasto sorpreso”

Ormai è ufficiale, Roberto Firmino lascerà il Liverpool al termine dell'attuale stagione. Il calciatore ha un contratto in scadenza e non è riuscito a trovare un accordo con il club, che così saluterà presto a zero. Una scelta che lascia di stucco i tifosi ma anche il tecnico Jurgen Klopp, il quale non è riuscito a darsi una spiegazione in conferenza stampa: "Sono rimasto sorpreso, ma rispetto pienamente questa decisione. È normale in questo tipo di lunga relazione che abbiamo... È un giocatore molto speciale e sono rimasto incantato dall'accoglienza che ha avuto ad Anfield nella partita contro il Manchester United. Vuoi concludere questa meravigliosa storia con un finale positivo. Il suo canto continuerà qui per molto tempo".