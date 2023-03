Manchester United, Rashford alza la testa: “Che il 7-0 ci serva da lezione”

7-0 pesante per il Manchester United, che per Marcus Rashford deve servir da lezione

Redazione ITASportPress

Una punizione esemplare quella inflitta dal Liverpool nella scorsa 26esima giornata di campionato inglese, con il ManchesterUnited che ne è uscito letteralmente a pezzi. I Red Devils - grande sorpresa del campionato e momentaneamente terzi in classifica - hanno fatto visita allo stadio dei Reds, Anfield, uscendo sconfitti con un netto risultato di 7-0. Tra i protagonisti in negativo della sfida non può che figurare il nome di Marcus Rashford, attaccante che attraversa un ottimo periodo di forma, ma che non è riuscito ad incidere e caricarsi la squadra sulle spalle.

L'attaccante di origini inglesi ha parlato ai microfoni di Manchester Evening News, sottolineando come la sconfitta per mano del Liverpool sia stata particolarmente pesante da digerire: "La sconfitta dal Liverpool dovrebbe essere sufficiente per imparare la lezione d'ora in poi. Il punteggio non importa, quando perdi contro il Liverpool o qualsiasi altro avversario. Qualsiasi sconfitta fa male profondamente, non è mai una sensazione piacevole".

Nonostante tutto, però, Marcus Rashford è convinto delle qualità e possibilità del gruppo Manchester United. L'attaccante autore di ben 24 gol in stagione è amareggiato per la sconfitta, ma la affronta ed accetta, alzando la testa verso il prossimo obiettivo: "Per quanto mi riguarda, ricordo sempre quante partite abbiamo vinto contro di loro. È il calcio ed è per questo che tutti amano questo gioco. È deludente, ma non possiamo soffermarci su questo e guardare indietro. Siamo in una situazione in cui stiamo ancora combattendo su tutti i fronti e abbiamo molte partite da giocare. Vogliamo sistemare tutto".