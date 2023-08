Liverpool, Klopp: “Salah in Arabia? Non c’è nulla e se ci fosse la risposta sarebbe ‘no'”

Il futuro di Mohamed Salah è tema caldissimo in casa Liverpool . Le voci di mercato relative all'egiziano si stanno susseguendo con insistenza e vorrebbero il calciatore verso l' Arabia Saudita , precisamente all' Al Ittihad . Un discorso che mister Jurgen Klopp , allenatore dei Reds, non vuole neppure sentire. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara dei suoi in Premier League contro il Newcastle, il tecnico è stato piuttosto diretto e preciso.

NO E NO - "Le voci di mercato su Salah? Non c'è nulla", ha esordito il mister del Liverpool. "Davvero, al momento non c'è nulla tra l'Arabia e Momo. Lo dico, ad ora non c'è un'offerta non abbiamo nulla. E se anche ci fosse la risposta sarebbe 'no'. No. Momo è assolutamente impegnato e concentrato sulla squadra, sul Liverpool. Quindi non so, non credo ci siano nulla di cui parlare o da aggiungere", ha voluto dire con fermezza Klopp in conferenza stampa rispondendo alle domande dei media presenti.