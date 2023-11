Liverpool, potrebbe tornare Pepe Reina: la situazione

Secondo quanto riportato dal portale 'Todofichajes', il portiere del Villareal, Pepe Reina (41 anni), potrebbe presto tornare al Liverpool, club in cui ha già giocato e ha ottenuto un grande successo dal 2005 al 2013. Come spiegato dalla Spagna infatti, il contratto di Pepe Reina con il Villareal scadrà a fine stagione, ovvero nel giugno 2024, e non dovrebbe essere più rinnovato. Inoltre, l'ex Napoli e Lazio avrebbe già chiaro cosa vuole fare in futuro: tornare al Liverpool che, come detto in precedenza, è stata la sua casa per otto anni. La decisione arriverà chiaramente nei prossimi mesi.