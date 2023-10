Ljungberg contro Rodri e il calcio spagnolo: “Questo ragazzo non mi piace”

Il 46enne Fredrik Ljungberg, ex nazionale svedese ed ex calciatore dell'Arsenal (tra il 1998 e il 2007), ha attaccato Rodri e il calcio spagnolo nel suo attuale ruolo di commentatore dopo il derby di Manchester tra City e United, in cui a trionfare è stata la squadra di Pep Guardiola con un rotondo 3-0.

La partita di Premier League all'Old Trafford, è stata indirizzata da un calcio di rigore. Al 26' minuto infatti, l'arbitro indica il dischetto del rigore dopo la revisione del VAR per un fallo di Hojlund su Rodri giudicato irregolare. Dagli undici metri, Haaland ha segnato facilmente l'1-0 e ha indirizzato la gara in favore del suo Manchester City. Tuttavia, Ljungberg non ha visto alcun rigore in questo episodio. Su Rodri, ha aggiunto: "Questo ragazzo non mi piace. Posso toccarlo con la mano, ma Rodri pesa tra i 90 ei 95 chili. Tira, si vede che tira" - ha detto su 'Viaplay'.