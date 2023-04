Manchester City, Ederson pizzicato dalle telecamere: sfottò all’Arsenal dopo il 4-1

Non è passato inosservato un gesto del portiere dei Citizens verso i rivali Gunners. Ecco cosa ha fatto.

Nell'era delle tantissime telecamere e dei social, difficile che un gesto simile passi inosservato. In Manchester City-Arsenal , il portiere dei Citizens Ederson non ha resistito e si è lasciato andare ad un gesto di sfottò verso i rivali, probabilmente verso i tifosi avversari.

Col punteggio appena fissato sul 4-1 in favore della squadra di Guardiola , l'estremo difensore brasiliano si è voltato verso gli spalti e ha mimato quello che è stato il gesto del pianto .

Guantoni agli occhi e emblematica movenza come "per piangere". Il significato, visto l'andamento della gara, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.