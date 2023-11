Manchester City, futuro in bilico per Haaland? L’annuncio dell’agente

Erling Haaland presto potrebbe lasciare il Manchester City? Uno scenario che al momento sembra essere molto distante dalla situazione reale, in cui il norvegese è centrale nel progetto del club e non sembra destinato a partire nonostante le voci sul Real Madrid. Tuttavia, uno scenario preoccupa l'ambiente di Manchester: il contratto di Haaland. Come riportato da TeamTalk, i Citizens avrebbero già espresso la propria volontà di rinnovare la durata e i termini del contratto di Haaland, senza però ricevere una risposta che faccia pensare che i tempi siano imminenti. Sul futuro di Erling Haaland, direttamente da Roma, ha anche parlato l'agente Rafaela Pimenta. Senza escludere l'addio al Manchester City, l'agente analizza: "Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, ci farà. Non è il tipo di giocatore che dice: 'Me ne vado, arrivederci, non voglio sapere niente'. Non è così . E questo non accadrà perché il rispetto viene prima di tutto. Se gli sarà concesso, ne darà anche lui. Il rispetto viene da entrambe le parti. Non ho dubbi che anche loro rispetteranno la sua idea. Se un giorno dovesse succedere qualcosa, tutto verrà concordato. Le soluzioni si troveranno sempre. Una clausola? No. Il contratto di Erling è noto al Manchester City, a suo padre, a lui stesso e a me stesso. Real Madrid? Erling è padrone del proprio destino, sempre"