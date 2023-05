Manchester City, Grealish: “Haaland mi dice sempre di non andare per locali ma io…”

In una lunga intervista al Daily Mail , l'attaccante del Manchester City Jack Grealish si è raccontato a 360°. Non solo la sua reazione alle critiche quando gioca male ma anche tutto ciò che riguarda "l'extra campo"...

ABITUDINE - "Non tutti i calciatori sono uguali e mentirei se dicessi che la sera resto sempre a casa", ha esordito l'inglese. "Invece esco, magari prendo un drink coi miei amici, ma il giorno dopo alle 8 del mattino sono già al Training Ground. Mi piace andare nei locali , soprattutto in quelli che mettono musica anni 80. Sarebbe bello rimanere lì al bancone a rilassarmi, per questo la prossima estate comprerò una parrucca".

CON HAALAND - Grealish non manca di far notare un particolare curioso: "Haaland? Io la sua routine di ogni giorno non riuscirei a seguirla. Davvero. Lui riposa, fa palestra e dieta, 10 ore di trattamenti, vasche ghiacciate. Siamo amici, dopo le partite mi dice sempre di non andare in giro a festeggiare, io gli rispondo di stare zitto (ride ndr)".