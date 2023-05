Aguero critica Guardiola per i cambi non fatti col Real: “Non capisco”

In modo particolare sotto la lente di ingrandimento, la scelta di non effettuare cambi per tutto l'arco della gara. Nello specifico l'aver tenuto in panchina Julian Alvarez, giovane attaccante argentino.

Nel corso di AlbicelesteTalk podcast, il Kun ha detto: "Non capisco perché non abbia messo in campo Julián. Ma Pep è così, non è sposato con nessuno", il commento di Aguero che ha fatto riferimento appunto alla scela di non usare i cambi nonostante qualche componente della squadra, specie in attacco, non stesse brillando. Ancora su Alvarez: "Se dipendesse da me, giocherei con Julian in quasi tutte le partite. Abbiamo bisogno che sia coinvolto e che brilli".