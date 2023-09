Manchester United, litigio in spogliatoio dopo l’ultima sconfitta

Inizio di stagione da incubo per il Manchester United di Erik Ten Hag, alle prese con numerosi casi insidiosi extra campo durante questo periodo. Dalla vicenda Greenwood alle accuse di violenza sessuale rivolte all'ex Ajax Antony, quindi il litigio tra Sancho e l'allenatore olandese, costato l'esclusione dal gruppo all'esterno ex Manchester City e Borussia Dortmund. Atmosfera surriscaldata dalle parti dell'Old Trafford, complice anche i soli sei punti nelle prime cinque giornate di Premier League. A creare ulteriore ostacoli al lavoro dell'allenatore, ci sarebbero stati anche una serie di litigi interni tra i calciatori. Come raccontato dall'Inghilterra, tra i protagonisti (in negativo), ci sarebbe anche Bruno Fernandes, il capitano della squadra inglese.

Manchester United, clima teso in spogliatoio

Un clima tanto teso che, secondo quanto raccolto dal quotidiano inglese "The Sun", avrebbe creato diversi malumori nel gruppo dei Red Devils, tanto che si è arrivati ad avere degli scontri interni. In particolare, come spiegato dall'Inghilterra, la sconfitta in campionato contro il Brighton, all'Old Trafford, e per 1-3, che ha suscitato i fischi dei propri tifosi, ha messo fine alla pazienza di diversi giocatori, che si sarebbero scontrati all'interno dello spogliatoio. Come ricostruito, i litigi sarebbero due: da un lato il capitano Bruno Fernandes contro Scott McTominay, dall'altro Lisandro Martinez e Victor Lindelof. Una situazione estremamente complicata dunque per Erik Ten Hag, alle prese con uno spogliatoio difficile da gestire. Adesso, c'è grande curiosità per vedere come risponderà in campo il Manchester United a questo peridodo.