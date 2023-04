Manchester United sconfitto, Shaw rivela: “Confronto tra compagni senza mister e staff”

Domenica da dimenticare per il Manchester United che è crollato 2-0 contro il Newcastle sotto i colpi di Willock e Wilson. Nel post gara, Luke Shaw ha raccontato a Sky Sport Uk di come tutti i calciatori Red Devils abbiano fatto un particolare mea culpa dopo la sconfitta.

L'esterno inglese ha raccontato che tra compagni c'è stato un faccia a faccia che non ha previsto il tecnico Erik ten Hag e il suo staff: "Noi giocatori abbiamo avuto un meeting post-partita nello spogliatoio senza lo staff perchè siamo noi quelli che andiamo in campo. La partita non è andata nemmeno lontanamente come doveva andare, dovevamo parlare uno di fronte all’altro e ammetterlo senza giri di parole".