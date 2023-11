Manchester United senza pace: “maglie strette”, Adidas corre ai ripari

Prosegue il momento più che complesso in casa Manchester United, reduce dalla pesante sconfitta dell'Old Trafford contro il Manchester City , persa per 3-0. Dopo i problemi Anthony , Sancho e altri ancora, scoppia il caso delle magliette allo United. Secondo quanto spiegato dal quotidiano inglese Daily Mail, "l'Adidas sta già cercando di correre ai ripari dopo le lamentele di alcuni giocatori della squadra, che intanto non indossano i calzettoni ufficiali della casa tedesca già dalla seconda partita della stagione, in agosto".

Come spiegato, già da tempo André Onana indossa la maglia replica e non quella ufficiale della squadra in versione "player", perchè decisamente stretta. Come detto, secondo le fonti inglesi l'Adidas starebbe già lavorando alla risoluzione del problema. Secondo l'azienda tedesca, il nuovo abbigliamento per i Red Devils potrebbe arrivare nel mese di dicembre e, per il momento, i calciatori dovranno scendere in campo esattamente come fa Onana da diverse settimane: con l'abbigliamento replica, quello dedicato e pensato per i tifosi e acquistabile negli store ufficiali del Manchester United. Una situazione surreale, l'ennesima in questa stagione al Manchester United.