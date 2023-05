Manchester United, Ten Hag batte… Mourinho: il record

Come riportato dal sito ufficiale della società, infatti, nessun allenatore nella storia dello United è riuscito a ottenere risultato come quello di Ten Hag nella sua stagione d'esordio. Il mister ha ottenuto 38 vittorie nella sua prima annata con il precedente traguardo che era stato fissato a 37, proprio dallo Special One nella stagione 2016/2017 quando vinse l'Europa League, la Coppa di Lega inglese e la Supercoppa d'Inghilterra.