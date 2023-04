Mané, dopo il pugno a Sané il Bayern Monaco pensa al licenziamento

Ha del clamoroso quello che sarebbe avvenuto nello spogliatoio del Bayern Monaco tra Sadio Mané e Leroy Sané al termine della sfida contro il Manchester City . Il senegalese avrebbe litigato col compagno sferrandogli un pugno. Un gesto che non verrà lasciato passare dalla società e che avrà delle conseguenze. Anche importanti.

Sono diversi i rumors che arrivano dalla Germania e che riguardano i possibili provvedimenti che il club bavarese prenderà verso il proprio tesserato. Come riporta Sky Sports DE, il club tedesco andrà oltre la semplice multa per l'attaccante senegalese. Quanto accaduto dovrà essere di esempio per gli altri e potrebbero esserci conseguenze pesantissime. Alcuni parlano anche di un possibile licenziamento dell'attaccante.