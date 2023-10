Marsiglia-Lione, Infantino: “Eventi del genere non hanno posto nella società”

Dopo Pablo Longoria e il Ministro degli Interni francese Gèrald Darmanin, anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato di quanto accaduto nei pressi del Velodrome prima di Marsiglia-Lione , sfida di Ligue 1 rinviata a data da destinarsi. Attraverso un post su Instagram, il dirigente della FIFA ha spiegato: "Non c'è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro e fuori dal campo" - ha dichiarato Gianni Infantino.

Marsiglia-Lione, Infantino: "Eventi come questi non hanno posto nello sport e nella nostra società"

Poi, ancora il presidente della FIFA, Gianni Infantino: "Eventi come quelli accaduti a Marsiglia prima della partita di Ligue 1 tra Olympique de Marsiglia e Olympique Lyonnais, non hanno posto nel nostro sport o nella nostra società, e chiedo alle autorità competenti di garantire che vengano intraprese le azioni appropriate. Senza eccezioni, nel calcio, tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi devono potersi godere il nostro sport in tutta sicurezza" - ha concluso il presidente della FIFA. Come riportato dalla Francia, al momento sono stati fermate nove persone per all'aggressione ai danni dell'autobus del Lione, ma probabilmente questa lista si allungherà nelle prossime ore.