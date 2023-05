Matthaus invita Muller a dire addio al Bayern Monaco: “Dovrebbe pensarci perché…”

ADDIO - "Musiala ha sostituito Muller. Non è un momento facile per Mister Bayern. Nessuno nella rosa attuale rappresenta il club come lui, ma Thomas Tuchel non vede una posizione possibile per lui in campo. Sarei sorpreso se Muller dovesse tornare nell'undici titolare la prossima stagione", ha detto Matthaus. "Probabilmente siamo arrivati ​​al punto in cui Muller dovrebbe guardare con molta attenzione alla possibilità di un trasferimento. Ai tifosi potrebbe non piacere, perché è la personificazione del Bayern ma...".