Matthaus stronca Kahn e la gestione del Bayern: “Ha altri interessi, ama il golf e…”

Dopo aver parlato in precedenza delle problematiche legate al Bayern Monaco in questa stagione, Lothar Matthaus torna alla carica commentando la stagione non positiva dei bavaresi sottolineando come ci siano stati diversi errori da parte della dirigenza.

Focus, poi, ancora su Kahn: "Ha altri interessi: gli piace rilassarsi, stare in famiglia, gli piace giocare a golf. Improvvisamente deve farsi carico di un'azienda in crisi e per lui è un mondo nuovo. Forse ha sottovalutato la situazione: a Monaco si vive per il Bayern e la città sta soffrendo con il suo club. Forse lui non se ne accorge ma mi dicono sia invisibile in ufficio e che non abbia rapporti col popolo del Bayern. Me ne accorgo anche nelle conversazioni per strada, Kahn non ha idea di cosa succeda. Non c'è mai".