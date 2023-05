Mbappé sempre più leader al Psg: sarà il capitano della prossima stagione

Rumors in Francia confermano le indiscrezioni passate: il Psg ha comunicato a Marquinhos e Kimpembe che il prossimo capitano sarà Mbappé.

Kylian Mbappé sempre più centrale nel progetto del Psg . Dopo il rinnovo arrivato la scorsa annata a seguito dei tanti rumors che lo davano prossimo all'addio, il giovane attaccante francese sembra essersi preso un ruolo ancora più importante per il presente e soprattutto per il futuro della società parigina.

Diversi media in Francia hanno confermato in queste ore la decisione del club di "promuovere" ufficialmente l'enfant prodige a capitano della squadra per la prossima stagione.