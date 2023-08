Messi: “Ritiro? Ancora non ci penso. Non voglio avere rimpianti”

Lionel Messi si sta prendendo la scena all' Inter Miami trascinando la squadra gara dopo gara. Il 10 argentino è riuscito ad ottenere già un titolo, la Leagues Cup, e ora punta a fare bene in campionato. Il sette volte Pallone d'Oro è stato intervistato da Tony Cherchi per Apple TV e ha avuto modo di soffermarsi su diversi argomenti tra cui anche quello che sarà il suo ruolo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. In tale ottica, però, il ritiro sembra qualcosa di non vicino...

"Se prenderò spunto da Beckham per cosa farò dopo il ritiro? Ancora non ci penso, sono onesto. Mi piace giocare, mi piace stare con la palla in campo, gareggiare, allenarmi. Non so quanto giocherò ancora, ma penso che cercherò di approfittarne finché potrò", ha detto Messi le cui parole sono riprese da AS.