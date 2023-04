Messi torna al Barcellona? La Pulce attende sviluppi sul caso Negreira…

Il futuro di Lionel Messi resta sempre in bilico. Tra Psg, Mls e Barcellona la scelta preferita sembra poter essere quella "di cuore" col ritorno clamoroso in blaugrana ma molto dipenderà anche dalle future decisioni della UEFA.

Ne è convinto Mundo Deportivo che ha fatto il punto su quelle che saranno le prossime tappe decisionali del calciatore con il contratto in scadenza col Psg. Da quanto si apprende, il sette volte Pallone d'Oro sembra voler proseguire almeno un altro anni in Europa per giocare la Champions League.