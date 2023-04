Neymar, la paura del Psg: teme non possa passare visite mediche in caso di trasferimento

"Troppo fragile per essere venduto?". Questo il titolo scelto in queste ore da Le Parisien per parlare di Neymare dell'ipotesi di una sua cessione da parte del Psg. Il calciatore brasiliano è tornato al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza nella prossima finestra di mercato estiva. Una possibilità che, però, nasconderebbe anche un forte timore da parte della stessa società parigina, ovvero quello che O'Ney potrebbe non essere idoneo a superare le visite mediche con l'eventuale prossima squadra.