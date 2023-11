Neymar senza stipendio e convalescente: arriva il drastico cambio look

Dopo aver deciso di lasciare il Paris Saint-Germain , Neymar Junior è stato accolto in maniera trionfale in Arabia Saudita. La nuova avventura del brasiliano, però, è iniziata in maniera davvero negativa. L'ex stella del Barcellona ha rimediato la rottura del legamento crociato e del menisco. Operato, dovrà stare lontano dal campo per almeno 7-8 mesi . Il suo club, l' Al-Hilal , ha deciso di sospendergli lo stipendio fino al rientro in campo. In questo caso, infatti, il club potrebbe tesserare un nuovo straniero nella finestra di gennaio.

IL CAMBIO LOOK - Neymar Junior, ora, ha iniziato il percorso riabilitativo per tornare in campo. Il brasiliano, però, ha scelto di farlo con un nuovo look. Come mostra l'immagine che segue e postata dall'ex Paris Saint-Germain in una storia su Instagram, i capelli - spesso stravaganti - sono stati rasati a zero.