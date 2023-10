Nizza, Atal pro-Palestina e sospeso. Farioli: “Abbiamo diritti e doveri”

"Penso che il comunicato stampa del club sia stato molto chiaro. Se posso aggiungere una cosa, come essere umano e come padre di famiglia, ciò a cui stiamo assistendo in questo momento è una vera catastrofe umanitaria, al di là delle bandiere e delle religioni. Noi come sportivi, come persone che hanno l’opportunità di parlare a tanta gente, abbiamo il dovere di mandare un messaggio di pace, per far sì che questa catastrofe umanitaria possa terminare prima possibile, che i bambini possano tornare ad abbracciare i loro genitori e che in questa regione del mondo, ma un po’ in tutto il mondo, ci possa essere un po’ più di pace e di tranquillità rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni.