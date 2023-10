Pallone d’Oro, Henry si schiera: “C’è un solo vincitore possibile…”

“Quando si vince un Mondiale in quel mondo penso ci sia poco da discutere. Da francese sono rimasto deluso per com’è andata a finire, ma non si può dire che Messi non meriti di vincere il Pallone d’Oro. Certo, Haaland e gli altri giocatori del Manchester City possono avere ambizioni, ma secondo il mio pensiero non ci sono discussioni. Il più meritevole di vincere è Messi”.

Del resto, come affermato da Henry, il trionfo dell’argentino sarebbe giustificato proprio dall’anno magico vissuto con la nazionale. Nel recente passato è però capitato di assistere a proclamazioni discutibili per il Pallone d’Oro, su tutte quella del 2021, quando Messi vinse pur avendo deluso in Champions con il PSG condannando al secondo posto un più meritevole Robert Lewandowski…: “Il calcio è strano – ha concluso Henry – Alcune volte i vincitori dei Palloni d’Oro hanno fatto discutere. Se penso a Lewandowski mi chiedo ancora come mai non gli sia stato permesso di vincere in passato”.