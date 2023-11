Paris Saint-Germain, un calciatore di Premier League nel mirino: la situazione

Alle prese con il nuovo corso targato Luis Enrique, il PSG si appresta a vivere l'ennesimo calciomercato da protagonista. Alle prese con diverse situazioni da risolvere all'interno del proprio organico, la squadra di Ligue 1 potrebbe presto decidere di investire per un nuovo rinforzo sulla fascia. Nello specifico, il direttore sportivo del club Luis Campos, avrebbe messo nel mirino un profilo che gioca in Premier League e che piace a numerosi club in Europa. Infatti, come riportato dal sito 90min.com, l'esterno che piace al Paris Saint-Germain sarebbe Rayan Ait-Nouri, classe 2001 e attualmente calciatore e punto di riferimento del Wolverhampton, in Premier League. Un profilo molto gradito a Luis Campos, in quanto - riferisce il sito inglese - ha osservato più volte da molto vicino le prestazioni di Ait-Nouri ed è legato in maniera importante al procuratore del calciatore algerino, Jorge Mendes. Tuttavia - come riferisce 90min.com - la concorrenza sul calciatore algerino non manca. Durante la scorsa estate vicino al Nizza, il terzino sarebbe nel mirino di Manchester City, Liverpool, Chelsea e, in Italia, della Juventus, pronta a duellare con le altre grandi d'Europa per il cartellino del calciatore algerino del Wolverhampton.