Paulo Sousa si sbilancia: “Lo Sporting passerà turno contro la Juventus”

In un intervista rilasciata a Record, Paulo Sousa , allenatore della Salernitana. ha parlato anche della sfida di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona . Il doppio ex ha analizzato le caratteristiche delle due squadre sottolineando le qualità di entrambe e facendo, poi, un pronostico sul passaggio del turno.

Su chi passerà il turno: "In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus. Inoltre, è in grado di eliminare qualsiasi avversario in Europa League".