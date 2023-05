Pedri: “A casa conservo un paio di miei scarpini speciali”. E quel segreto sulla dieta…

Intervista GQ per Pedri , centrocampista di Spagna e Barcellona . Il giovane calciatore non solo ha parlato di calcio ma ha anche raccontato alcune curiosità che riguardano la sua crescita personale.

Per quanto riguarda il successo in Liga del suo Barcellona ha detto: "Abbiamo vinto la Liga 4 giornate prima che finisse, è successo in maniera molto più comoda che in altre occasioni. Ed è vero che la gente lo scredita per i punti di vantaggio che abbiamo, ma se abbiamo quei punti è merito nostro perché non ne abbiamo lasciato quando gli altri lo hanno fatto".