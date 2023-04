Pochettino pronto a tornare a Londra ma… al Chelsea

In modo particolare per l'ex Psg e Tottenham che, ad oggi, è considerato più come un piano B in caso di mancato arrivo dei primi due, potrebbe essere un ritorno in quel di Londra dopo appunto la lunga esperienza con gli Spurs. Secondo Sky Sports Uk, l'argentino e la società londinese avrebbe avuto un primo incontro per sondare il potenziale interesse ad assumere l'incarico.