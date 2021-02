Maguire, frecciata a Klopp: “Zero rigori da quando qualcuno si è lamentato…”

Fino a un mese fa sembrava essere tornata la rivalità perfetta. Il Manchester United sfidava il Liverpool campione d’Inghilterra con l’obiettivo di scalzarlo dal trono e prendersi un titolo che mancava da ormai sette anni. La sfida più attesa e sentita estesa al comando della Premier League è durata poco: i Reds sono finiti in un tunnel di risultati negativi, mentre da due settimane i Red Devils sembrano aver perso lo smalto vincente e si trovano ormai a meno 7 dal Manchester City capolista, che però ha anche una gara in meno. Insomma, tra i due contendenti, il terzo gode.

DUALISMO

La rivalità, però, non è affatto calata, come dimostra l’ultima frecciata lanciata dal capitano dei Red Devils Harry Maguire al tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ai canali ufficiali del club: “Da quando persone di altre squadre hanno parlato di noi non abbiamo avuto nessun penalty, assolutamente niente di niente”. Un riferimento chiaro a un rigore non concesso e a una dichiarazione di Klopp in precedenza: “Ho sentito ora che il Manchester United ha avuto più rigori in due anni che io in cinque anni e mezzo. Non ho idea se sia colpa mia o come possa accadere”.