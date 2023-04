Manchester City-Arsenal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo Manchester City e Arsenal per darsi battaglia in Premier League. Squadre in campo alle 21 per il big match.

Manchester City-Arsenal si daranno battaglia oggi, mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21 per il big match di Premier League. Citizens contro Gunners per una sfida che potrebbe valere il titolo del massimo campionato inglese.

Manchester City-Arsenal, le ultime Manchester City con 70 punti all'attivo in classifica e due partite in meno rispetto alla capolista Arsenalche guida la Premier League con 75 lunghezze. Una partita che può dire tanto, se non tantissimo della corsa al titolo di campione in Inghilterra.

I Citizens di Guardiola dovrebbero affidarsi a Mahrez, Grealish e Haaland in attacco con Rodri, Gundongan e De Bruyne in mezzo al campo.

Dall'altra parte, l'artiglieria dei Gunners sarà altrettanto pesante con Xhaka, Partey e Odegaard in mezzo al campo e l'attacco affidato al tridente formato da Saka, Martinelli e Gabriel Jesus.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Manchester City e Arsenal di Premier League si giocherà, come detto, oggi mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21. Il big match del massimo campionato inglese sarà seguitissimi dagli appassionati di calcio e dai tifosi delle due formazioni.

Chi volesse vederlo in tv potrà farlo grazie a Sky, L'emittente trasmetterà il match sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 203.

Chi preferissime la visione in live streaming ci sarà la possibilità di sfruttare Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MANCHESTER CITY (4-3-3) Ederson; Stones, Akanji, Dias, Laporte; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Grealish, Haaland. Allenatore: Guardiola

ARSENAL (4-3-3) Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Martinelli, Gabriel Jesus. Allenatore: Arteta.