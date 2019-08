Tottenham, Lloris ammette: “Gol annullato al Manchester City? Loro sfortunati, pensavo fosse buono…”

Pirotecnico 2-2 in Premier League tra i campioni in carica del Manchester City e il Tottenham. Nonostante le statistiche siano state nettamente a favore dei Citizens, alla fine gli Spurs sono riusciti ad ottenere un punto. Merito anche dell’intervento della Var che ha fatto infuriare Guardiola e i padroni di casa, mentre ha strappato un sorriso a Pochettino e gli Spurs.

Al termine della gara, in zona mista, ha parlato il portiere del Tottenham Hugo Lloris che ha ammesso: “Sinceramente pensavo fosse gol, il Manchester City è stato sfortunato. Ma si puà avere un’intrepretazione differente di quel momento. Dal canto nostro siamo molto soddisfatti del punto”. E poi ancora sulla gol annullato ai Citizens: “Ho guardato sullo schermo e ho capito che c’era un fallo di mano, meglio per noi e sfortunato per il City, ma ci sono ancora tante gare da giocare. Per ora non ci resta che goderci il momento”, ha concluso Lloris.